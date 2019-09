ബ്ര​സ​ൽ​സ്: അപകടത്തിൽ ഫോ​ർ​മു​ല 2 താ​രത്തിനു ദാരുണമരണം. ബെ​ൽ​ജി​യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ‌​ഡ് പ്രി​ക്സി​ൽ കാ​റോ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ടു​കാ​ര​നാ​യ ഫ്ര​ഞ്ച് താരം അ​ൻ​തോ​നി ഹ​ബെ​ർ​ട്ട് ആണ് മരിച്ചത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ യു​വാ​ൻ മാ​നു​വ​ൽ കൊ​റി​യ​യു​ടെ കാ​ർ അ​ൻ​തോ​നിയുടെ കാറിനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​ൻ മാ​നു​വ​ൽ കൊ​റി​യ​യു​ടെ നില ഗുരുതരമല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രം നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

Rest in peace Anthoine

You will forever be in our hearts pic.twitter.com/rtOBGZDJlQ

— Formula 2 (@FIA_F2) August 31, 2019