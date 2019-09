ബംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്‍റെ അവസാന ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥ മാറ്റവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 6:21ന് ആരംഭിച്ച ഭ്രമണപഥ താഴ്ത്തൽ പ്രക്രിയ 52 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിക്രം ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും ഒന്നിച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള അവസാന ഭ്രമണപഥ മാറ്റമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഇതോടെ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് 119 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരത്തിലും, 127 കിലോമീറ്റർ അകന്ന ദൂരത്തിലുമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലുമാണ് ഉള്ളത്. ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഓ അറിയിച്ചു.

#ISRO

The final and fifth Lunar bound orbit maneuver for Chandrayaan-2 spacecraft was performed successfully today (September 01, 2019) at 1821 hrs IST.

For details please visit https://t.co/0gic3srJx3 pic.twitter.com/0Mlk4tbB3G

— ISRO (@isro) September 1, 2019