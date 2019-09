View this post on Instagram

تزامنا مع بداية العام الدراسي شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة مرافقة نزيل مع أبنائه في أول يوم دراسي أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة انسانية في أول أيام العام الدراسي تمثلت في السماح لأحد نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بمرافقة أطفاله إلى المدرسة في أول أيام العام الدراسي 2019- 2020 من خلال الاستفادة من نظام المراقبة الشرطية الاكترونية "السوار الالكتروني " الذي يحدد مكان تواجد حامله . وأشار سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن إطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ورسم الفرحة والبهجة على شفاه وفي قلوب أبناء نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تحرص شرطة رأس الخيمة على إطلاقها بشكل مستمر في مختلف المناسبات . وأضاف أن المبادرة تضمنت مرافقة أحد النزلاء لأبنائه في رحلتهم الصباحية في أول أيام العام الدراسي في صورة تسعى لتجسيد أواصر التلاحم المجتمعي وتعزيز المحبة وإشاعة الفرح والسرور بينهم في الوقت الذي تم فيه الاستفادة من نظام السوار الالكتروني الذي تم اطلاقه في وقت سابق والذي يتيح متابعة ومراقبة النزلاء عبر استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة في تتبع حركة النزيل المستفيد من هذه المبادرة ، لافتا إلى أن هذه النوعية من المبادرات تسهم في اظهار الوجه الانساني لجهاز الشرطة الذي يحرص على تعزيز الروابط الانسانية والمجتمعية وتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة . وأوضح سعادته أن وزارة الداخلية استحدثت نظام المراقبة الالكترونية من أجل الانسان وهو ما نسخره اليوم في تعزيز التلاحم المجتمعي والأسري وبناء الانسان الاماراتي . وأكد سعادة اللواء النعيمي على مضي شرطة رأس الخيمة قدما في إطلاق مثل هذه المبادرات ايمانا منها بأهميتها على الصعيدين الفردي والمجتمعي وفي تحقيق أهداف ورؤية وزارة الداخلية .