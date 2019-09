ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്ന് ഇതിഹാസ താരം റോജർ ഫെഡറർ. ബെല്‍ജിയന്‍ താരം ഡേവിഡ് ഗോഫിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫെഡറർ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ 15ാം സീഡായ ഗോഫിന് മൂന്നാം സീഡായ ഫെഡററെ ഒരു തരത്തിലും പിന്നിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്‌കോർ : 6-2, 6-2, 6-0. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുന്‍ ജേതാക്കളായ നോവാക് ദ്യോക്കോവിച്ചും സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിന്റെ സ്റ്റാനിസ്ലാസ് വാവ്‌റിങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടും.

Unbothered and untested@rogerfederer strolls into the #USOpen quarterfinals after defeating Goffin 6-2, 6-2, 6-0.

