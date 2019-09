അമൃത്സര്‍: പടക്കനിര്‍മാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ 16 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പഞ്ചാബിലെ ഗുര്‍ദാസ്പൂരിൽ ബട്ടാല പ്രദേശത്തെ ഫാക്ടറിയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്ഫോടനമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ 50 ഓളം പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു.

Gurdaspur: Fire breaks out at a fire-crackers factory in Batala; fire tenders present at the spot. More details awaited. #Punjab pic.twitter.com/bp5P5Xq88y

— ANI (@ANI) September 4, 2019