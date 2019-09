ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​രി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടെ​ന്ന വാ​ര്‍​ത്ത​ക​ള്‍ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് വിശദീകരിച്ച് ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​രിലെ ഇ​ന്‍​ഫ​ര്‍​മേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍‌​സ് വ​കു​പ്പ്. കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ മ​രു​ന്ന് ക​ട​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യെന്നും മ​റി​ച്ചു വ​രു​ന്ന വാ​ര്‍​ത്ത​ക​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്തവയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

Dept of Information&Public Relations, J&K Govt: No shortage of essential drugs & other medical products in Kashmir region. Regular survey of retail outlets being conducted by Drug& Food Control Org. Medicines worth approx ₹50 cr supplied to distributors in valley, since July 20. pic.twitter.com/X1Nv93IFm3

— ANI (@ANI) September 3, 2019