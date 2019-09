മോസ്‌കോ : പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി റ​ഷ്യ​യി​ൽ. റ​ഷ്യ​യി​ലെ വ്ലാ​ദി​വോ​സ്റ്റോ​ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ല്‍​പാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സമാണ് സന്ദർശനം. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലുള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ച​ര്‍​ച്ച​ക​ള്‍ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പു​തി​യ​ചി​ല ക​രാ​റു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു വ​യ്ക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Prime Minister Narendra Modi arrives at Vladivostok International Airport, for his 3-day visit to Russia. pic.twitter.com/FeetyhQ87P — ANI (@ANI) September 3, 2019

Russia: Prime Minister Narendra Modi receives a guard of honour, on his arrival in Vladivostok. He is on a 3-day visit to Russia. pic.twitter.com/057kBhzAdb — ANI (@ANI) September 3, 2019

#WATCH Prime Minister Narendra Modi receives guard of honour, on his arrival in Vladivostok. He is on a 3-day visit to Russia. pic.twitter.com/o5AMKrd6zy — ANI (@ANI) September 3, 2019

