32000 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി വന്ന ടാങ്കറിൽ ലോറി ഇടിച്ചു : ലിറ്റർ കണക്കിന് മദ്യം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകി

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: 32000 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി വന്ന ടാങ്കറിൽ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെ റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിയത് ലിറ്റർ കണക്കിന് മദ്യം. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ നഗരത്തിനടുത്തുളള എം 6 പാതയിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ 32000 ലിറ്റര്‍ ജിന്‍ സിപില്‍ കയറ്റി വന്ന ടാങ്കറിന് പിന്നില്‍ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

Scene of the RTC on M6 northbound, thankfully no one injured. pic.twitter.com/pHu3ch6sQ9

— North West Motorway Police (@NWmwaypolice) September 5, 2019