യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ്; ആവേശപ്പോരിനൊടുവിൽ ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ച് സെറീന വില്യംസ്

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസിലെ ആവേശപ്പോരിനൊടുവിൽ ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ച് അമേരിക്കൻ താരം സെറീന വില്യംസ്. ഉക്രൈൻ താരം എലിന സ്വിറ്റോലിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് സെറ്റുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സെറീന കലാശപ്പോരിൽ ഇടം നേടിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് സെറീന കളിക്കളത്തിൽ നടത്തിയത്.സ്‌കോര്‍: 6-3, 6-1.

Standing at the top 🙌

Serena Williams reaches her 10th US Open women's singles final, the most in the Open Era. pic.twitter.com/sxy6ryqRHq

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019