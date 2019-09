റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ യുവാവ് ബോധരഹിതനായി നിലത്തു വീണു, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്; വീഡിയോ

View this post on Instagram

#شرطة_أبوظبي تثمن إيجابية الجمهور، للمبادرة إلى #إنقاذ_رجل_مسن فقد الوعي، أثناء عبور الطريق، انطلاقًا من #القيم_الإنسانية المتأصلة في مجتمعنا، وتعزيزاً لـ #الأمن_والسلامة لجميع أفراده، وتؤكد جاهزية #غرفة_التحكم_والسيطرة "999" لتلقي مكالمات الطوارئ على مدار الساعة. وتبث شرطة أبوظبي الفيديوهات الواقعية بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم #بإمارة_أبوظبي لتعزيز الوعي الأمني، والسلوكيات #الايجابية_للمجتمع. @abudhabimcc #في_أبوظبي ‏#InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة ‏‎‏#Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي#الإعلام_الأمني ‏‎‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice ‏‎‏#ADPolice_news ‏‎‏#security_media