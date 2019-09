ബെംഗളൂരു: ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിതുമ്പിയ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ‘എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മനുഷ്യനാണ്’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ആളുകൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിച്ച ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കാനെത്തിയ ഐ എസ് ആര്‍ ഒ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.ശിവന്‍ വിതുമ്പിയത്. ഇതോടെ ശിവനെ പ്രധാനമന്ത്രി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മനുഷ്യനാണെന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും തുടങ്ങിയ അടിക്കുറിപ്പുകളോടെ ആയിരങ്ങളാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

വീഡിയോ കാണാം;

My PM is human.. which is beyond everything.. this is why he is different from others…and this why we chose you sir🙏 @narendramodi https://t.co/T2mOxZ9cX5

