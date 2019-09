ബെംഗളൂരു: തന്റെ സ്വപ്‌നം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയ മറുപടി വൈറലാകുന്നു. ചന്ദ്രയാന്‍ ദൗത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സര്‍, എന്റെ സ്വപ്നം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി ഞാന്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ.? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി സംസാരിക്കുകയും വിജയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങിയത്.

#WATCH Bengaluru: “Why President? Why not Prime Minister?”, says PM Modi when a student, selected through ISRO’s ‘Space Quiz’ competition to watch the landing of Vikram Lander along with him, asks him, ”My aim is to become the President of India. What steps should I follow?” pic.twitter.com/rhSlY1tMc4

