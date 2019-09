പാക്കിസ്ഥാൻ ബൗളർക്ക് ബോളിവുഡ് താരത്തിന്റെ സ്നേഹാലിംഗനം

മുംബൈ: പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബൗളർ മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന് ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ സ്നേഹാലിംഗനം.

Watch Pakistani Young fast Bowler Muhammad Hasnain Hugging Bollywood King Shahrukh Khan ❤

M. Hasnain is playing from the Team TKR owned by shahrukh Khan in CPL and took 3 wickets in his first match@iamsrk @CPL #CPL19 #SRK #Cricket pic.twitter.com/f20A8ywcoX

— Bilal Khan (@khanbilal_) September 5, 2019