ദിസ്പൂർ : നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അസമിലെ കർബി അംഗ്ലോങ് ജില്ലയിൽ പുലർച്ച 07:03നു റിക്ടർ സ്‌കെയ്‌ലിൽ 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നു ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി വാർത്ത ഏജൻസി ആയ എഎൻഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

IMD (India Meteorological Department) Earthquake: An earthquake with a magnitude of 3.3 on the Richter Scale, hit Karbi Anglong in Assam, today at 7:03 am.

— ANI (@ANI) September 8, 2019