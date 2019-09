ജമ്മു കശ്മീർ : ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യ

ജനീവ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ച പാകിസ്താന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യ . പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമില്ല. ഇന്ത്യ എടുത്തത് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള തീരുമാനം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കാകെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനായി. ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ലെന്നും . ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ലോകം മൗനം പാലിക്കരുതെന്നും ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി.

Secretary (East) MEA at UNHRC: As a result of recent legislative measures progressive policies will now be fully applicable to our citizens in J&K, & Ladakh.These will end gender discrimination,better protect juvenile rights&make applicable rights to education, information,& work pic.twitter.com/MBrtB3J5dl

