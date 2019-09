ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭിന്ന ശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയെ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരി അപമാനിച്ച സംഭവത്തില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സി.ഐ.എസ്.എഫ്. ഭിന്നശേഷി അവകാശ പ്രവര്‍ത്തക കൂടിയായ വിരാലി മോദിയോടാണ് ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ച് സി.ഐ.എസ്.എഫ് വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ മോശമായി പെരുമാറിയത്. 13 വര്‍ഷമായി വീല്‍ ചെയറിലുള്ള വിരാലി ഇന്നലെ ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

തനിക്ക് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നു വിരാലി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നാടകം കളിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥ മുതിര്‍ന്ന ഓഫിസറോടു പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വീല്‍ ചെയര്‍ കാര്‍ഗോയില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച ശേഷം വിരാലിയെ സീറ്റില്‍ ഇരുത്തുന്നതിനായി ഒരു സഹായിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരിശോധനാ കൗണ്ടറില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ വിരാലിയോട് വീല്‍ചെയറില്‍ നിന്നും എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2006ല്‍ നട്ടെലിനു ക്ഷതമേറ്റതു മുതല്‍ വീല്‍ചെയറിലാണ് വിരാലി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റില്‍ പോകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വിരാലി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.

“YOU HAVE TO STAND UP FOR SECURITY CHECKING! STOP DOING DRAMA!,” – The CISF at Delhi airport said this to me. @jayantsinha @CISFHQrs @DelhiAirport @debolin_sen @BookLuster @guptasonali PLEASE RT – THIS TREATMENT TOWARDS THE DISABLED IS RIDICULOUS pic.twitter.com/WGYFULblUm

— Virali Modi (@Virali01) September 9, 2019