മുൻ മന്ത്രി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

മുംബൈ: എൻസിപിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഗണേഷ് നായിക് പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നവി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗണേഷ് നായിക് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും എൻഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Navi Mumbai: Nationalist Congress Party (NCP) leader and former Maharashtra minister Ganesh Naik joins the Bharatiya Janata Party (BJP). pic.twitter.com/ICxDKUmxfy

— ANI (@ANI) September 11, 2019