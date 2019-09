സിനിമയിലെ താരസുന്ദരികളുടെ വസ്ത്രരീതിയും മേയ്ക്കപ്പും പിന്തുടരുന്നവർ നിരവധിയാണ്. അത്തരത്തില്‍ താരങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര്‍ക്ക് താര സുന്ദരിമാരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാര്‍. ‘സിനിമ താരങ്ങളെ പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഡിയോ. സുന്ദരികളായല്ല ഞങ്ങള്‍ ഉറക്കം എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കഠിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. ഉറക്കം എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചവറ് ലുക്കാണ് എന്നാണ് വരലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

To all you wonderful ladies out there who want to look like actresses here’s a video jus to show you that we don’t wake up looking flawless..a lot of work goes into it with a team of people..so don’t think we r perfect..we look like crap when we wake up just like you heheheh..!! pic.twitter.com/mYyVXlK6Mx

— varalaxmi sarathkumar (@varusarath) September 12, 2019