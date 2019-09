ധോണി വിരമിക്കുമോ? സാക്ഷിയുടെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി വിരമിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരണവുമായി ഭാര്യ സാക്ഷി. 2016ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ധോണിയുടെ പ്രകടനത്തെ പരാമർശിച്ച് വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു ട്വീറ്റിട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ‘ഇതിനെ അഭ്യൂഹമെന്നു വിളിക്കാം’ എന്നാണ് സാക്ഷി വ്യക്തമാക്കിയത്. ധോണി വിരമിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം മുഖ്യ സിലക്ടർ എംഎസ്കെ പ്രസാദും പ്രതികരിച്ചു.

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test 😄 @msdhoni 🇮🇳 pic.twitter.com/pzkr5zn4pG

— Virat Kohli (@imVkohli) September 12, 2019