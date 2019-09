തിരുവനന്തപുരം : ​ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നടത്തിയ ഒ​രു രാ​ജ്യം ഒ​രു ഭാ​ഷ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ച് കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. ഒരു ഭാഷ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദി ഭാഷയാണ്. മാതൃഭാഷയോടൊപ്പം ഹിന്ദിയും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കേരള ഗവര്‍ണര്‍ എന്ന ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

A language inspires and unites people. Let us strengthen our unity through Hindi, our natinal language. Along with our mother tongue, let us use Hindi in our work. My best wishes on #HindiDiwas #HindiDiwas2019

