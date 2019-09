വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്ക് മിക്കവരും ക്യൂട്ട് എന്ന കമന്റാണ് ഇടാറ്. എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ പെറ്റിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് ഏവരും ഞെട്ടി. ആര്‍ക്കും വിവരിക്കാന്‍ വാക്കുകള്‍ തന്നെയില്ല. വീഡിയോ കണ്ടവര്‍ക്ക് കൗതുകവും ഭയവുമൊക്കെയാണ്.

പേളി പോപ്‌സ് എന്ന ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍, പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ വളര്‍ത്തുമൃഗമായ പെരുമ്പാമ്പിനൊപ്പം കളിക്കുന്നതാണ്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയില്‍ പാമ്പ് മുഖം കൊണ്ട് ഉരസുന്നു. മിക്കവരും പാമ്പ് കുട്ടിയെ ഉമ്മവെച്ചതെന്നാണ് കമന്റ് ചെയ്തത്. പാമ്പിനെ കുട്ടി കെട്ടിപിടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. വീഡിയോ എന്തായാലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. സെപ്തംബര്‍ 12ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ11 ദശലക്ഷം പേരാണ് കണ്ടത്. 29000 പേര്‍ ലൈക്ക് ചെയ്തു. 8000 പേര്‍ റീട്വീറ്റും.

🤣🤣🤣🤣🤣 exactly yet it's a cute pet pic.twitter.com/WANgLZy6vq

— 👑MaNxamalala😋🌺🇿🇦 (@kettyZuma) September 12, 2019