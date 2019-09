ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.എസ് സന്ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്നിറങ്ങിയ മോദിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് വന്‍ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. 2014-ന് ശേഷം ഞാന്‍ ഇപ്പോഴാണ് യുഎന്നിലേക്ക് പോയത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അവിടെ എത്തിയപ്പോള്‍ വലിയ മാറ്റാണ് കാണാനായത്. ഇന്ത്യയോടുള്ള ആദരവും താത്പര്യവും ഗണ്യമായ വര്‍ധിച്ചു.’130 കോടി ജനങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi, after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/mjqF4jspn3

— ANI (@ANI) September 28, 2019