ഡെറാഡൂണ്‍•ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ 90 അംഗങ്ങളെ ബി.ജെ.പിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നടപടി.

Bharatiya Janata Party (BJP) Uttarakhand has expelled 90 members from the party for 'indulging in anti-party activities.' pic.twitter.com/LhzX0GZgKO

