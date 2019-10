ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം : 10പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നു റിപ്പോർട്ട്

ശ്രീനഗർ : ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ 10പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നത്. അനന്ത്നാഗിൽ ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബൈക്കിലെത്തിയ ഭീകരർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിനു പുറത്ത് ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

According to Jammu and Kashmir Police, 10 people received minor injuries in today's incident in Anantnag. https://t.co/CmHYRtHovy

— ANI (@ANI) October 5, 2019