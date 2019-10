ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടം : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എറിഞ്ഞൊതുക്കി രവീന്ദ്ര ജഡേജയും, മുഹമ്മദ് ഷമിയും : ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം

വിശാഖപട്ടണം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ച് തുടങ്ങി ഇന്ത്യ. വിജയലക്ഷ്യമായ 395 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 191 റണ്‍സില്‍ പുറത്തായതോടെ 203 റണ്‍സിനു ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. ടെസ്റ്റിലാദ്യമായി ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി രണ്ടിംഗ്‌സിലും സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശര്‍മ്മ, ഇരട്ട സെഞ്ചുറി

1st Test. It's all over! India won by 203 runs https://t.co/67i9pBAKIR #IndvSA @Paytm

നേടിയ മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗും, ആര്‍ അശ്വിന്‍- രവീന്ദ്ര ജഡേജ- മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ്ങുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം അനായാസമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി. രോഹിത് ശര്‍മ്മയാണ് മാന്‍ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. മുഹമ്മദ് ഷമി അഞ്ചും, ജഡേജ നാലും, അശ്വിൻ ഒന്നും വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

സ്‌കോര്‍: ഇന്ത്യ- 502/7, 323/4. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- 431/10, 191/10.

Lunch on Day 5 with SA at 117/8

Ashwin, Shami & Jadeja picking wickets this morning 👌👌#TeamIndia #INDvSA @paytm

Join us soon for the post Lunch session 😎😃 pic.twitter.com/bZtaqMvM21

