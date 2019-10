ഡല്‍ഹി: വിമാനത്തില്‍ എന്‍സിപി എംപിക്ക് നല്‍കിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ മുട്ടത്തോട്. എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ വെച്ചാണ് എംപി വന്ദന ചവാന് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ലഭിച്ചത്. എംപിയുടെ പരാതിയില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യ പിഴ ചുമത്തി. പൂനെ – ഡല്‍ഹി വിമാനത്തിലാണ് എന്‍സിപി നേതാവ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്.

വന്ദന ചവാന് ലഭിച്ച ഓംലറ്റിലാണ് മുട്ടത്തോട് കണ്ടത്. മോശം ഭക്ഷണമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് വന്ദന ഞായറാഴ്ച പരാതി നല്‍കി. സംഭവം ഗൗരവമായെടുത്ത എയര്‍ ഇന്ത്യ ഉടന്‍ തന്നെ പിഴ ചുമത്തി. വിമാനത്തില്‍ അന്ന് നല്‍കിയ മുഴുവന്‍ ആഹാരത്തിന്റെയും തുകയും ഹാന്റ്‌ലിംഗ് ചാര്‍ജുമടക്കമാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ പിഴയായി ഈടാക്കിയത്.

ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം നടപടികള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് പിഴ ചുമത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററിലൂടെ വന്ദന തന്നെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. തനിക്ക് നല്‍കിയ ഓംലറ്റില്‍ മുട്ടത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കേടുവന്നിരുന്നു. ബീന്‍സ് വെന്തിരുന്നില്ല” വന്ദന കുറിച്ചു.

Travelled Pun-Del on the early morning @airindiain flight few days back. Had ordered an omelette for breakfast. When I finished with 3-4 bites I hit upon shells of the egg in the omelette, @HardeepSPuri @MoCA_GoI @PMOIndia @narendramodi @DGCAIndia #FDA #CMDAirIndia (1/1) pic.twitter.com/QBeEHEus8d

— Vandana Chavan (@MPVandanaChavan) October 5, 2019