പെന്റഗണ്‍: ലൈവ് വാര്‍ത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ മക്കളുടെ കുസൃതി കാരണം വലഞ്ഞ ബിബിസി പിതാവിനെ ആരും മറന്നുകാണില്ല. വൈറലായ ബിബിസി ഡാഡിക്ക് പിന്നാലെ തരംഗമാവുകയാണ് എംഎസ്എന്‍ബിസി മോം. ലൈവായി വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓടിക്കയറി കുരുന്ന്. എന്‍ബിസി ന്യൂസ് പെന്റഗണ്‍ കറസ്‌പോണ്ടന്റ് ആയ കോട്ട്‌നി കൂബേയുടെ മകനാണ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. വടക്കന്‍ സിറിയയില്‍ തുര്‍ക്കി നടത്തുന്ന വിമാനാക്രമണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് നാലുവയസുകാരന്‍ മകന്‍ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്.

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019