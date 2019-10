പു​നെ: ര​ണ്ടാം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇന്നിങ്‌സിനും 137 റണ്‍സിനും തോൽപ്പിച്ച്, പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ആ​ദ്യ ഇ​ന്നിം​ഗ്സ് ​സ്കോ​റാ​യ 601നെ​തി​രെ ഫോ​ളോ​ഓ​ണ്‍ ചെ​യ്ത ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ 189 റണ്‍സിന് എറിഞ്ഞിടുകയായിരുന്നു. കേശവ് മഹാരാജിന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ ജഡേജയാണ് ഇന്ത്യയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. നാട്ടില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തുടര്‍ച്ചയായ 11-ാം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയത്തിലൂടെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വിജയിക്കുന്ന ടീമെന്ന റെക്കോർഡും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.

2nd Test. It's all over! India won by an innings and 137 runs https://t.co/IMXND6IOWv #IndvSA @Paytm

— BCCI (@BCCI) October 13, 2019