കള്ളനോട്ട് നിർമാണം: ലക്ഷ കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാജ കറൻസികൾ കണ്ടെടുത്തു : അഞ്ചു പേർ പിടിയിൽ

കോയമ്പത്തൂർ : കള്ള നോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇടിഗരൈയിൽ നിന്നും 14 ലക്ഷം രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ കള്ളനോട്ട് നിർമാണം കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു പേരെ പിടികൂടി. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.

Tamil Nadu: A fake currency printing unit was busted in Idigarai, Coimbatore, today. Fake Indian Currency Notes (FICN) with face value of Rs 14 lakhs seized. 5 persons have been taken for interrogation by the police. Further investigation underway. pic.twitter.com/N5RL5hBSvG

