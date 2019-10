അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ അ​മ്മ ഹീ​രാ ബെ​നി​നെ സന്ദർശിച്ച് രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി രാം​നാ​ഥ് കോ​വി​ന്ദും ഭാ​ര്യ സ​വി​ത​യും. ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​റി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ര്‍​ശി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​രു​വ​രും കോ​ബ​യി​ലു​ള്ള ശ്രീ ​മ​ഹാ​വീ​ര്‍ ജൈ​ന ആ​രാ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​ന്ദ​ര്‍​ശ​ന​ത്തി​നായാണ് രാഷ്‌ട്രപതി എത്തിയത്.

President Kovind met Hira Baa, mother of Prime Minister Shri Narendra Modi in Gandhinagar, Gujarat. The President conveyed his best wishes for her good health. pic.twitter.com/pXba8satJ3

