തന്റെ ചിത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന വീഡിയോ; ബോളിവുഡ് നടി ഗുല്‍ പനാഗിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി മോദി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബോളിവുഡ് നടി ഗുല്‍ പനാഗിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗുല്‍ പനാഗിന്റെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകന്‍ മോദിയുടെ ചിത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന വീഡിയോ അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ടാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. മാഗസീനിലെ മോദിയുടെ മുഖചിത്രം കാണിച്ച്‌ ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകനോട് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മകന്‍ മോദി എന്ന് പറയുകയും പനാഗ് ഇത് തിരുത്തി മോദി ജി എന്ന് പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നിഹാല്‍ മാഗസിനിലും പത്രത്തിലും കാണുന്ന മോദിജിയുടെ ചിത്രം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഗുല്‍ പനാഗ് ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. ഇതിന് ‘അതിമനോഹരമാണ്’ എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം. ‘എന്റെ സന്ദേശം കുഞ്ഞ് നിഹാലിനോടുകൂടി പങ്കുവയ്ക്കൂ’ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

So Nihal now promptly identifies @narendramodi in magazines & newspapers. Gleefully pointing him out me – often first thing in the morning. I managed to make him do it ‘for the camera’. @Openthemag pic.twitter.com/lQCLWqQOeZ

— Gul Panag (@GulPanag) October 16, 2019