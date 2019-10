പാലത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ വിമാനം കൊണ്ടുപോയി; ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കേണ്ട വിമാനം റോഡിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. ഇതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ചൈനയിലെ ഹാര്‍ബിനിലാണ് സംഭവം. വിമാനം പൊളിക്കാന്‍ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ഒരു പാലത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ട്രക്ക് വിമാനവുമായി കടന്ന് പോകവേ വിമാനം പാലത്തിന്റെ അടിയില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ട്രക്കിന്റെ ടയറുകള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് ട്രക്കിന്റെ പൊക്കം കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം മുന്നോട്ടുനീക്കിയത്.

An airplane was stuck under a footbridge in Harbin, China. Watch how it was removed by a witty driver pic.twitter.com/Puxi4l1AEa

— China Xinhua News (@XHNews) October 21, 2019