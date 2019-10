ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ അവന്തിപോരയില്‍ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരവാദികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് ഭീകരവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. പട്ടാളം, സി.ആര്‍.പി.എഫ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ്‌ ഭീകരവാദികളെ വധിച്ചത്. ഭീകരവാദികള്‍ പ്രദേശത്തെ ഒരു വീടിനുള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിനിടെയാണ് വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. മേഖലയില്‍ തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

#WATCH Jammu and Kashmir: 3 terrorists killed in encounter between security forces & terrorists in Awantipora today. Arms & ammunition recovered. Identities and affiliations being ascertained. Search in the area continues. pic.twitter.com/xMWn0Vl9Fl

— ANI (@ANI) October 22, 2019