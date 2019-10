ന്യൂഡല്‍ഹി: മിസോറം ഗവര്‍ണ്ണറായി നിയമിതനായ ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വ. പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ശ്രീധരന്‍ പിള്ളക്ക് അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

Hearty congratulations to Shri P. S. Sreedharan Pillai upon being nominated as the #Governor of #Mizoram.

I am sure that the state would benifit greatly from his extensive experience in public service. pic.twitter.com/iyXxVAfDuX

— VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) October 25, 2019