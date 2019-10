ഇന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യൻ ചെന്നൈയിൻ എഫ്.സിയും-മുംബൈ സിറ്റിയും നേർക്ക് നേർ

ചെന്നൈ : ഇന്നത്തെ ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻ ചെന്നൈയിൻ എഫ്.സിയും-മുംബൈ സിറ്റിയും നേർക്ക് നേർ. വൈകിട്ട് 07:30ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ജയമാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ്.സിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഗോവയുമായി നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാതെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി.

