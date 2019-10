ഐഎസ്എല്ലില്‍ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരുവും ഗോവയും തമ്മില്‍

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലില്‍ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ്.സിയും എഫ്.സി ഗോവയും തമ്മില്‍. വൈകിട്ട് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു(ഫാറ്റർഡേ) സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുക. ബെംഗളൂരുവിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിലായിലാണ് അവസാനിച്ചത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡുമായിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ബെംഗളൂരു.

