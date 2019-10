മനില : ശക്തമായ ഭൂചലനം. സൗത്ത് ഫിലിപ്പീൻസിൽ ചൊവാഴ്ച്ച റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ തീവ്രത 6.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. എ.എഫ്.പി ന്യൂസ് ഏജൻസിയെ ഉദ്ദരിച്ച് എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ ശക്തമായി കുലുങ്ങിയതായും. പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഡാവാവോ സിറ്റിക്കു സമീപം ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നു. അതേസമയം ആളപായമോ, പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

A 6.6-magnitude earthquake has struck the southern Philippines, with authorities saying they expect damage to the area: AFP news agency

— ANI (@ANI) October 29, 2019