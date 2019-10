ന്യൂഡല്‍ഹി: വാളയാര്‍ പീഡനക്കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എതിരെ ജെഎന്‍യുവില്‍ എബിവിപിയുടെ പ്രതിഷേധം. വാളായര്‍ പീഡനക്കേസില്‍ പ്രതികളെ വെറുതിവിട്ട കോടതി നടപടിയില്‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ വീഴ്ച വന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ കേരളത്തില്‍ ബിജെപിയും എബിവിപിയും പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. ഇതിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഇടതു സംഘടനകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മേല്‍ക്കൈയുള്ള ജെഎന്‍യുവിലും എബിവിപി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാളയാര്‍ സംഭവം: കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം.പി രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു

സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് പങ്കെടുത്ത പരിപാടി നടന്ന വേദിക്ക് സമീപത്തും ക്യാമ്പസ് പരിസരത്തും എബിവിപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധം നടത്തി. ‘കേരള സര്‍ക്കാര്‍ മൂര്‍ദാബാദ്’ എന്നെഴുതിയ കാര്‍ഡുകളുമായാണ് എബിവിപി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.

Delhi: Jawaharlal Nehru University ABVP workers staged a protest in the university premises, against Kerala government over the acquittal of three accused in the alleged sexual assault and murder of two minor girls in Walayar in 2017. pic.twitter.com/JxWL4c4Ljy

— ANI (@ANI) October 30, 2019