ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ തീപിടിത്തം : മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

ഇസ്ലാമാബാദ്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 65പേർ മരിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിൽ കറാച്ചി-റാവൽപിണ്ടി തേസ്ഗാം എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാര്‍ പാചക വാതക സ്റ്റൗ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ മൂന്ന് ബോഗികളിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. കറാച്ചിക്കും ലാഹോറിനുമിടയിൽ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ലിയാഖത്ത്പൂരിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. യാത്രക്കാരുടെ കൈവശം പാചക എണ്ണയുമുണ്ടായിരുന്നത് തീ വേഗത്തില്‍ പടരാന്‍ കാരണമായി.

