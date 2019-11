ദുബായ്: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സി​നി​മ​യി​ലെ കിം​ഗ് ഖാ​ന് തലയെടുപ്പുള്ള ആ​ശം​സ​കൾ നേർന്ന് ബു​ര്‍​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ. ബു​ര്‍​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍​ണ​വി​ള​ക്കു​ക​ളാ​ല്‍ ‘ഹാ​പ്പി ബെ​ര്‍​ത്ത്​​ഡേ ഷാ​രൂ​ഖ് ഖാ​ന്‍, ദ ​കി​ങ്​ ഓ​ഫ് ബോ​ളി​വു​ഡ്’ എ​ന്ന് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് യു.​എ.​ഇ കിങ് ഖാനെ ആദരിച്ചത്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു സി​നി​മാ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് ബു​ര്‍​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യി​ല്‍ തെ​ളി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ കൂ​ടി​യു​ണ്ട് ഇതിന്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തെ തെ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ഭി​ന​യ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ബു​ര്‍​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരം ആണെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ.

Burj Khalifa greets #ShahRukhKhan on his birthday by lighting up the iconic tower with a special message for him.

This is reportedly the first time that any actor has been greeted on the world famous building. pic.twitter.com/NiCXI1pHTx

— All India Radio News (@airnewsalerts) November 2, 2019