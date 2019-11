ഐസ് ലന്‍ഡ് : പത്ത് വര്‍ഷമായും കേടുകൂടാതെയിരിക്കുന്ന ബര്‍ഗര്‍. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആരും ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും. കാരണം പത്തുവര്‍ഷം പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസം പോലും സാധാരണ ബര്‍ഗറുകള്‍ ഇരിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ മക്ഡൊണാള്‍ഡ്സ് ഐസ് ലന്‍ഡില്‍ വിറ്റ അവസാന ബര്‍ഗറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താരം. മ്യൂസിയത്തില്‍ ‘സുരക്ഷിതനായി’ പത്ത് വര്‍ഷം പിന്നിടുന്ന ബര്‍ഗറിന്റെ ആയുസ്സാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

ബര്‍ഗര്‍ ദീര്‍ഘനാള്‍ കേടുകൂടാതെയിരിക്കുമെന്ന കേട്ടറിവിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഗതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഐസ്ലന്‍ഡിലെ ജോര്‍തുര്‍ സ്മാറസണ്‍ 2009 ല്‍ ചീസ് ബര്‍ഗര്‍ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഐസ് ലന്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ മക് ഡൊണാള്‍ഡ്സ് ഔട്ട് ലെറ്റും അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോര്‍തുര്‍ വാങ്ങിയ ബര്‍ഗറും അതിനൊപ്പം ലഭിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പക്ഷെ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. പത്ത് വര്‍ഷമായി ഐസ്ലന്‍ഡിലെ സ്നോട്ര ഹൗസിലെ ചില്ലുകൂട്ടില്‍ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്.

A decade after McDonald's shut down in Iceland, thousands of online users follow the live slow decay of the last order — a seemingly indestructible burger with fries protected in a glass case in Snotra House, a hostel in Thykkvibaer

