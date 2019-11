ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം : നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ശ്രീനഗർ : ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ 10പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ശ്രീനഗറിൽ മൗലാന ആസാദ് റോഡിന് സമീപമുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല. നേരത്തെ വടക്കൻ കാശ്മീരിൽ സോപോർ നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റിനു സമീപമുള്ള ബസ് സ്റ്റാന്റിലുണ്ടായ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ 20തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

Jammu and Kashmir: 10 injured in a grenade attack in a market on Maulana Azad road in Srinagar.More details awaited. pic.twitter.com/ZUiWlV5E60

— ANI (@ANI) November 4, 2019