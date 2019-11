നഗ്നനായി ഓടാമെന്ന പന്തയം വെച്ചത് ടീം ജയിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ; ആരാധകന് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി

ടീം ജയിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ നഗ്നനായി ഓടാമെന്ന പന്തയം വെച്ചത് മൂലം ആരാധകന് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി. ജപ്പാനില്‍ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ലോക റഗ്ബി മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 12-32 എന്ന സ്‌കോറിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആരാധകന് പണി കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ടി-20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന പാഡി ഉപ്ടണ്‍ ആണ് സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. തന്റെ ടീം തന്നെ കിരീടം നേടുമെന്ന് കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകന്‍ പന്തയം വെച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് നഗ്നനായി ഓടാമെന്നായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന് കിരീടം നഷ്ടമായതോടെ വാതുവെയ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ കേപ് ടൗണിലെ ബീച്ചിലൂടെ അയാള്‍ ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ നഗ്നനായി ഓടിയെന്നും വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ഉപ്ടണ്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

When a good mate (an English rugby supporter) loses a bet (that Eng would beat SA in Rugby World Cup final)… and keeps his word. 1.5km naked beach run, Cape Town pic.twitter.com/6eZTGWJVta

— Paddy Upton (@PaddyUpton1) November 3, 2019