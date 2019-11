കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികളിൽ അവസരം : ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡിൽ (എഫ്എസിടി) തൊഴിലവസരം. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (പ്രൊഡക്ഷൻ,ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, തെർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ) ടെക്നീഷ്യൻ (പ്രോസസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ,ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്) എന്നീ തസ്തികകളിലെ 52 ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുരുഷൻമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓൾ ഇന്ത്യാ റിക്രൂട്മെന്റാണ്.

വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അപേക്ഷ. ഡൗൺലോ‍‍ഡ് ചെയ്തു പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും സഹിതം Assistant General Manager (IE&HR), Human Resources Department, FEDO Building, FACT Ltd., Udyogamandal, Kerala. PIN 683 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. വറിന് മുകളിൽ “Application for the post of ……………..- FACT 2019” എന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷക്കും സന്ദർശിക്കുക : http://www.fact.co.in/

അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : നവംബർ 13

