ഷാര്‍ജ: ഭര്‍ത്താവ് തന്നെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നു, സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് യുവതിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം. ജാസ്മിന്‍ സുല്‍ത്താന എന്ന സ്ത്രീയാണ് ഷാര്‍ജയില്‍ നിന്നും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭര്‍ത്താവ് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്നും രക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വീട്ടമ്മ ആവശ്യപ്പടുന്നത്. മുഖത്ത് മര്‍ദനത്തിന്റെ പാടുകള്‍ കാണാം. ‘അടിയന്തിരമായി സഹായം വേണം. എന്റെ പേര് ജാസ്മിന്‍ സുല്‍ത്താന. ഞാന്‍ യുഎഇയിലെ ഷാര്‍ജയില്‍ താമസിക്കുന്നു. എന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര് മൊഹമ്മദ് ഖിസര്‍ ഉല്ല. എന്നെ ഭര്‍ത്താവ് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു. സഹായിക്കണം’ എന്ന കുറിപ്പോടുകൂടിയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേജുകളിലും ആവശ്യവുമായി നിരവധി പേര്‍ കമന്റുകളിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Required urgent help …..my name Jasmine sultana I live in UAE Sharjah my husband name is Mohammed khizar ulla ….I have assaulted badly by husband I want help ….. pic.twitter.com/ugp2E6tqm3

— Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 12, 2019