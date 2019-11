അയോഗ്യത: കർണാടക എംഎൽഎമാർ നൽകിയ ഹർജിയില്‍ നിർണായക വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂ ഡൽഹി : അയോഗ്യത നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടകയിലെ വിമത എംഎൽഎമാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ നിർണായക വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി. 17 എംഎൽഎമാരെ സ്‌പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയ നടപടി കോടതി ശരിവെച്ചു. ഇവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2023വരെ ഇവർക്ക് മത്സരിക്കാനാകില്ലെന്ന സ്‌പീക്കറുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. കോൺഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് എംഎൽഎമാരെയാണ് അയോഗ്യരാക്കിയത്.

Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court judge Justice NV Ramana says "We are upholding the order of the Speaker." pic.twitter.com/qbQfEiq5rC

— ANI (@ANI) November 13, 2019