ബേബി മോണിറ്ററിൽ കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം; ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പിതാവ്

ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ചില മാതാപിതാക്കൾ ബേബി മോണിറ്ററുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ എപ്പേഴും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇലക്‌ട്രോണിക്ക് ഉപകരണമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അര്‍ധരാത്രിയില്‍ മോണിറ്ററില്‍ കണ്ടൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പിതാവ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ”വീഡിയോ മോണിറ്ററില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ കിട്ടി. ഞങ്ങള്‍ കരുതിയത് അത് തെറ്റായി വന്നതാണെന്നാണ്”- ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. ട്വീറ്റിനോടൊപ്പം വീഡിയോയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യവും അവര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

Read also: നിങ്ങള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ബേബി ഫുഡ് നല്‍കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഞെട്ടിക്കുന്ന പഠനം

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി. ചിത്രത്തില്‍ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലരീതിയില്‍ ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചത്. ചിലര്‍ തങ്ങള്‍ക്കും സമാനമായ അനുഭമുണ്ടായതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ചിലര്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് ട്രോളുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കി.

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ

— Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) November 14, 2019