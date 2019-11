നഗരത്തിൽ നോട്ടുമഴ; സംഭവമിങ്ങനെ

കൊല്‍ക്കത്ത: നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും നോട്ടുമഴ. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ബെന്‍റ്റിക് സ്ട്രീറ്റിലെ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ആറാമത്തെ നിലയില്‍ നിന്നാണ് 2000, 100 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ താഴേക്ക് വീണത്. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കെട്ടിടത്തില്‍ പരിശോധനക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം കെട്ടിടത്തിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചെന്നും നോട്ടുകെട്ടുകള്‍ താഴേക്ക് വീണ സംഭവത്തിന് പരിശോധനയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ലെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

#WATCH Bundles of currency notes were thrown from a building at Bentinck Street in Kolkata during a search at office of Hoque Merchantile Pvt Ltd by DRI officials earlier today. pic.twitter.com/m5PLEqzVwS

— ANI (@ANI) November 20, 2019