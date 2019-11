കാർട്ടോസാറ്റ് 3 യുടെ വിക്ഷേപണ തീയ്യതി മാറ്റി ഐഎസ്ആർഒ

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്ആർഓ ഈ മാസം 25 ന് വിക്ഷേപിക്കാനിരുന്ന ഹൈ റെസല്യൂഷൻ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് കാർട്ടോസാറ്റ് 3 യുടെ വിക്ഷേപണ തീയ്യതി മാറ്റി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് മാറ്റത്തിന് കാരണം. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം 27ന് രാവിലെ 9.28നാണു വിക്ഷേപിക്കുക. നേരത്തെ ഒക്ടോബറിൽ വിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ പിന്നീട് നവംബർ 25ലേക്ക് മാറ്റിയ വിക്ഷേപണ തീയതിയാണ് വീണ്ടും മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

#ISRO #PSLV #Cartosat3

The launch of PSLV-C47 carrying Cartosat-3 scheduled on November 25, 2019 at 0928 hrs is rescheduled to launch on November 27, 2019 at 0928 hrs from Second launch pad of Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota.

Stay tuned for more updates..

— ISRO (@isro) November 21, 2019