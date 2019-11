ചണ്ഡീഗഡ്: വഴി മുടക്കി പാർക്ക് ചെയ്‌ത കാര്‍ എടുത്ത് പൊക്കി മാറ്റുന്ന യുവാവിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. പഞ്ചാബിലാണ് സംഭവം. വീതി കുറഞ്ഞ റോഡരികില്‍ ഒരു കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അതുവഴി ടിയുവി 300ലെത്തിയ ഒരു യുവാവിന് യാത്ര തടസപ്പെട്ടു. നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ അല്‍പ്പസമയം നോക്കിയെങ്കിലും എത്താത്തതിനാല്‍ യുവാവ് വാഹനം പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റുകയായിരുന്നു.സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറാണ് യുവാവ് എടുത്ത് മാറ്റിയത്. ഏകദേശം 1070 കിലോഗ്രാമാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Read also: വിമാനത്തില്‍ സീറ്റ് വിന്‍ഡോ അടക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; വീഡിയോ വൈറലാവുന്നു

Buddha said make your own path.

Punjabi : Okay dude pic.twitter.com/Vf2ydMiM3F

— Arun Bothra (@arunbothra) November 21, 2019